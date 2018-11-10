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Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в петербургский офис НТВ

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В петербургский офис НТВ, расположенный на улице Академика Павлова, бросили «коктейль Молотова». Как сообщает Пятый канал, инцидент произошел в ночь на субботу, 10 ноября.

Руководитель регионального отделения телеканала Николай Булкин сообщил, что в результате случившегося пострадала только машина компании. Он также отметил, что не может утверждать, что целью злоумышленника был именно офис НТВ.

«Это бизнес-центр, и человек, который пришел с «коктейлем Молотова», он кинул коктейль в дверь. Бутылка отскочила и разбилась уже на асфальте. Рядом стояла наша машина, и у нее немножко погорел бампер. Но в этом здании находится несколько арендаторов. Сейчас здесь следователи, соответственно они выясняют», — заявил он.

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