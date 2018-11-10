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СМИ узнали об отказе Филарета и Макария от руководства новой церковью на Украине

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Главы двух неканонических церквей — руководитель самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий — согласились не выдвигать свои кандидатуры на пост предстоятеля единой автокефальной церкви на Украине. С соответствующими письмами они обратились к патриарху Константинопольскому Варфоломею, сообщает издание «Вести».

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По словам источников издания из окружения Макария, тот признал, что не обладает должным авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на избрание, и попросил определить единственного кандидата из числа иерархов Константинопольского патриархата.

Филарет в свою очередь заявил о готовности отказаться от претензий на пост предстоятеля, но взамен выдвигает несколько условий. В частности, собор должен признать его «почетным патриархом» новой церкви, закрепить за ним пост главы ее Священного синода, а предстоятелем избрать патриаршего наместника неканонической УПЦ КП — митрополита Епифания.

Вместе с тем, по данным издания, президент Украины Петр Порошенко также хочет поставить во главе новой церкви на Украине своего человека — митрополита Винницкого и Барского Симеона (самопровозглашенный Киевский патриархат).

3 ноября президент Украины сообщил о заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Константинопольским патриархатом. Комментируя этот документ, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что таким образом Константинопольский патриарх Варфоломей выполняет заказ Запада по расчленению единой Русской православной церкви.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также восстановил в сане предстоятелей непризнанных церквей в республике — главы Киевского патриархата Филарета Денисенко и главы Украинской автокефальной церкви архиепископа Макария Малетича. Более того, Константинополь отметил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

В ответ на эти действия синод Русской православной церкви был вынужден разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

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