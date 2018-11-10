Опубликовано видео пожара в гипермаркете в Санкт-Петербурге

Появилось видео пожара, охватившего гипермаркет «Лента» на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Кадры предоставило МЧС России в субботу, 10 ноября.

Еще один ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ. На видеозаписи видны столбы черного дыма и пламя, охватившее здание. Также в объектив попали очевидцы произошедшего и работники гипермаркета, которые выбежали на улицу в легкой одежде.

С чего все началось

Пожар начался в здании гипермаркета утром 10 ноября около 8:30 мск. Вскоре пламя распространилось на площади почти 5 тыс. кв. м., после чего рухнула кровля здания. По данным оперативного штаба, обрушение произошло на площади порядка 3200 кв. м.

По данным МЧС, людей вовремя удалось эвакуировать из здания. Пожар удалось локализовать к 10:05 мск.

Сперва сообщалось о двух пострадавших при пожаре, однако позже начальник управления информационного обеспечения городского главка МЧС Андрей Литовка в интервью «Интерфаксу» опроверг эту информацию. При этом на сайте главка все еще сообщается, что данные о пострадавших уточняются.

Прошедшие проверки

Известно, что Госпожнадзор проводил последнюю проверку в данном гипермаркете в декабре 2017 года, на тот момент все нарушения были устранены. В том числе все системы противопожарной защиты были исправны и находились в рабочем состоянии, поэтому у магазина были все необходимые документы.

Сейчас же, по данным ТАСС, система пожаротушения, установленная в гипермаркете, была снята с автоматического и переведена в ручной режим работы.

Как сообщили журналистам агентства в компании «Лента», возгорание началось под кровлей в торговом зале. Возможной причиной ЧП могла стать неисправность электрооборудования или короткое замыкание.