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Подозреваемый в шпионаже полковник дал признательные показания

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Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto
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Полковник австрийской армии в отставке, подозреваемый властями страны в шпионаже в пользу России, дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС 10 ноября со ссылкой на австрийскую газету Die Presse.

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По данным издания, бывший военный признался в том, что получил €300 тыс. от российской стороны за свою работу.

Долгое время подозреваемый являлся сотрудником центрального аппарата министерства обороны Австрии в отделе структурного планирования. Он мог быть в курсе содержания переговоров о военном ведомстве и отношениях среди его руководства.

9 ноября сообщалось, что служба военной контрразведки Австрии раскрыла якобы имевший место случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России документы и получил в качестве вознаграждения €300 тыс.

В МИД России выразили недоумение, почему Вена не стала обсуждать вопрос через налаженные каналы. Москва посчитала такой подход неприемлемым и обратила внимание на заявление главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, что отношения России и Австрии осложнятся, если подозрения в шпионаже будут подтверждены.

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