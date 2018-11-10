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СМИ назвали место работы подозреваемого в шпионаже офицера из Австрии

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Австрийскому журналу Profil стало известно, где работал отставной полковник вооруженных сил Австрии, которого подозревают в шпионской деятельности в пользу России.

По информации издания, он занимался разведдеятельностью не в Зальцбурге, как сообщалось ранее, а в Вене. Трудился полковник якобы в министерстве обороны Австрии. Полноформатная статья о подробностях этого дела будет опубликована в понедельник, 12 ноября.

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Что мог передавать австрийский полковник

Офицер якобы знал о внутренних задачах министерства обороны Австрии и передавал информацию российской стороне. Накануне официальный представитель ведомства Михаэль Бауэр заявил, что мужчина якобы с 1990-х годов передавал России документы в зашифрованном виде и получал за это деньги.

Krone Zeitung пишет, что встречи подозреваемого в шпионаже с его российским куратором проходили два раза в месяц.

Действия властей Австрии

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу и сообщил, что представители российского посольства вызваны в МИД Австрии.

Министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила визит в Москву, а президент страны Александр ван дер Беллен потребовал проведения тщательного расследования.

Лавров обвинил Австрию в «мегафонной дипломатии»

Австрийского посла накануне вызвали в российский МИД, где дипломату выразили протест. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Австрию в «микрофонной и мегафонной дипломатии». Вена должна была напрямую поговорить о своих озабоченностях и подозрениях, заявили в Москве, а не сообщать об этом на весь мир.

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