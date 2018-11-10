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Российская штангистка Каширина победила на ЧМ

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Фото: ТАСС/Татьяна Каширина
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Российская штангистка Татьяна Каширина одержала победу на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде.

Как сообщает 10 ноября «РИА Новости», для спортсменки эта золотая медаль стала пятой на мировых первенствах.

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Каширина заняла первое место в весовой категории свыше 87 кг, показав в сумме двоеборья результат 330 кг (145 кг в рывке и 185 кг в толчке). На втором месте после россиянки оказалась китаянка Мэн Супин — 327 кг (143 кг +184 кг), третье место заняла представительница Таиланда Дуангаксорн Чайди — 296 кг (129 кг +167кг).

Эта награда высшего достоинства российских тяжелоатлетов на турнире стала второй. 6 ноября сообщалось, что Артем Окулов одержал победу на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде в категории 89 кг.

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