Абэ предложит Путину ускорить переговоры по Курилам

Япония намерена ускорить переговоры с Россией по вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом 10 ноября пишет газета The Mainichi.

По данным издания, премьер страны Синдзо Абэ собирается обсудить эту тему на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сингапуре во время Восточноазиатского саммита. Токио будет настаивать на пересмотре Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. Согласно документу, острова Шикотан и Хабомай переходят стране после заключения мирного договора. Судьба островов Итуруп и Кунашири в соглашении не определена.

В Японии также надеются заключить рамочное соглашение по данной проблеме во время запланированного на июнь 2019 года визита Путина в Японию на саммит G20.

В ходе Восточного экономического форума 12 сентября российский лидер предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор между странами «без всяких дополнительных условий» до конца года. Японская сторона отклонила предложение и заявила, что подписание документа возможно только после решения территориального спора.

Вопрос о принадлежности островов остается открытым со времен окончания Второй мировой войны, когда они были включены в состав СССР. Токио считает их оккупированными сначала советским союзом, а потом и Россией, территориями, уточняет японское издание. Как неоднократно заявляла Москва, российский суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.