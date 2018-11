Британские эксперты назвали причины ненависти Запада к России

Британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд рассказали о причинах ненависти Запада по отношению к России. В первую очередь, действиями Москвы недовольны представители Великобритании и США, передает 9 ноября «ИноТВ».

В своей книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy» («Соединенный милитаризм: что ваши СМИ и профессора не рассказывают о внешней политике Великобритании?») эксперты полагают, что российское государство представляет идеологическую угрозу для их страны. Они объясняют это обширной территорией России и ее многомиллионным населением. Кроме того, благодаря своим богатым природным ресурсам, РФ является полностью самодостаточной страной, в отличие от Великобритании.

По заявлению авторов, британские историки видят в русских врагов со времен «первой холодной войны», когда страны начали соревноваться за стратегически важные ресурсы и торговые пути. С приходом к власти большевиков добавилась еще одна причина для соперничества — идеологическая борьба. Тогда Уинстон Черчилль назвал созданную в 1900 году Лейбористскую партию прикрытием для большевиков. Это помогло консерваторам обойти набиравших силу лейбористов. «Там, где есть угроза, открывается возможность», — отметил Коулз.

По мнению специалистов, ситуация с большевиками сильно напоминает современную политику государства по демонизации Москвы. Они напомнили, что Великобритания первая использовала химическое оружие, проведя в России операцию в поддержку Белой армии.

Что касается США, то, по словам экспертов, их не устраивает экономическая независимость российской стороны. Американские власти побоялись признаться в том, что ненавидят Россию, «потому что она не делает, что ей говорят». По мнению политологов, реальная угроза со стороны Москвы отсутствует. Великобритания и США недовольны «экономическим национализмом» государства.

Весной этого года Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в Солсбери, однако в Москве неоднократно подчеркивали отсутствие внятной доказательной базы у этого дела. США при этом вводили на этом основании санкции в отношении Москвы.