Прямой эфир

Британские эксперты назвали причины ненависти Запада к России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд рассказали о причинах ненависти Запада по отношению к России. В первую очередь, действиями Москвы недовольны представители Великобритании и США, передает 9 ноября «ИноТВ».

«Химический» угар: с чем связаны новые вероятные санкции США
Ноябрьские ограничения Вашингтона не изолируют Россию от мировой финансовой системы, но могут ударить по рублю

В своей книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy» («Соединенный милитаризм: что ваши СМИ и профессора не рассказывают о внешней политике Великобритании?») эксперты полагают, что российское государство представляет идеологическую угрозу для их страны. Они объясняют это обширной территорией России и ее многомиллионным населением. Кроме того, благодаря своим богатым природным ресурсам, РФ является полностью самодостаточной страной, в отличие от Великобритании.

По заявлению авторов, британские историки видят в русских врагов со времен «первой холодной войны», когда страны начали соревноваться за стратегически важные ресурсы и торговые пути. С приходом к власти большевиков добавилась еще одна причина для соперничества — идеологическая борьба. Тогда Уинстон Черчилль назвал созданную в 1900 году Лейбористскую партию прикрытием для большевиков. Это помогло консерваторам обойти набиравших силу лейбористов. «Там, где есть угроза, открывается возможность», — отметил Коулз.

По мнению специалистов, ситуация с большевиками сильно напоминает современную политику государства по демонизации Москвы. Они напомнили, что Великобритания первая использовала химическое оружие, проведя в России операцию в поддержку Белой армии.

Что касается США, то, по словам экспертов, их не устраивает экономическая независимость российской стороны. Американские власти побоялись признаться в том, что ненавидят Россию, «потому что она не делает, что ей говорят». По мнению политологов, реальная угроза со стороны Москвы отсутствует. Великобритания и США недовольны «экономическим национализмом» государства.

Весной этого года Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в Солсбери, однако в Москве неоднократно подчеркивали отсутствие внятной доказательной базы у этого дела. США при этом вводили на этом основании санкции в отношении Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава британской спецслужбы пообещал бороться с «угрозой» со стороны России
США призвали Россию выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017