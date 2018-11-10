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«Мосгаз» опроверг информацию о взрыве газа на юго-западе столицы

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Фото: ТАСС/Романченко Александр
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Причиной пожара в жилом доме на юго-западе Москвы не мог стать взрыв бытового газа. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе «Мосгаза» агентству «РИА Новости».

«Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место. После обследования квартиры обнаружилось, что все элементы системы газоснабжения в порядке, в кухне разрушений нет, что свидетельствует о том, что бытовой газ не является причиной пожара», — отметили в пресс-службе.

Ранее в субботу стало известно, что в жилом доме на улице Островитянова, 20, корп. 1, произошел пожар. По данным экспертных служб столицы, его причиной мог стать хлопок газа. Из подъезда были эвакуированы 25 человек, четверо пострадали.

Причина пожара будет устанавливаться. На месте происшествия работают экстренные службы города.

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