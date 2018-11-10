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Появилось видео накрывшей австралийский город гигантской пыльной бури

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Фото: youtube.com/ViralHog
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В Новом Южном Уэльсе разбушевалась гигантская пыльная буря, окрасившая небо в красный цвет. Разгул стихии удалось запечатлеть жителю Австралии, который выложил ролик на сайте YouTube.

По его словам, буря накрыла маленький городок Уайт Клифс еще во вторник, 6 ноября.

«Когда стихия утихла, абсолютно всё вокруг было покрыто пылью, пыль была даже в домах», — рассказал автор ролика.

Он также отметил, что из-за сильного ветра пострадало большое число построек.  

«Но, учитывая серьезность ситуации, нам повезло, что мы не понесли куда больший ущерб», — добавил он, передает «РИА Новости».

Пыльные бури возникают при сухой поверхности почвы и сильном ветре, дующем со скоростью от 10 м/с. Высота такого природного явления может достигать нескольких метров.

23 марта африканская пыль накрыла горнолыжный курорт «Роза Хутор» в поселке Эстосадок города Сочи. Снимки песка, покрывшего склоны, начали публиковать в Instagram.

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