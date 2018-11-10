Поиск трех пропавших с затонувшего судна приостановлен на Камчатке

Поиски трех пропавших без вести членов экипажа судна «Анатолий Крашенинников» с воздуха приостановлены 10 ноября на Камчатке в связи с заканчивающимся запасом топлива у вертолета. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщается, что Ми-8 с сотрудниками полиции и МЧС на борту возвращается в город Елизово. Поиски продолжались пять часов, но сейчас у вертолета заканчивается топливо. Как пишет ТАСС, на данный момент никто из пропавших людей не найден.

Решение о возобновлении поисков примут 11 ноября в зависимости от погодных условий, так как сейчас на место крушения судна надвигается мощный циклон.

Однако пока всё еще продолжаются наземные поиски пропавших. Их ведут семь сотрудников Кроноцкого заповедника, они продолжатся до наступления сумерек. Инспекторам удалось осмотреть около 20 км береговой линии. Решение о продолжении наземных поисков также примут утром 11 ноября.

9 ноября в Охотском море недалеко от поселка Озерновский на юге Камчатки затонуло частное судно «Анатолий Крашенинников». 10 моряков удалось спасти, три члена экипажа пропали без вести.