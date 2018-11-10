Прямой эфир

Поиск трех пропавших с затонувшего судна приостановлен на Камчатке

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поиски трех пропавших без вести членов экипажа судна «Анатолий Крашенинников» с воздуха приостановлены 10 ноября на Камчатке в связи с заканчивающимся запасом топлива у вертолета. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщается, что Ми-8 с сотрудниками полиции и МЧС на борту возвращается в город Елизово. Поиски продолжались пять часов, но сейчас у вертолета заканчивается топливо. Как пишет ТАСС, на данный момент никто из пропавших людей не найден.

Решение о возобновлении поисков примут 11 ноября в зависимости от погодных условий, так как сейчас на место крушения судна надвигается мощный циклон.

Однако пока всё еще продолжаются наземные поиски пропавших. Их ведут семь сотрудников Кроноцкого заповедника, они продолжатся до наступления сумерек. Инспекторам удалось осмотреть около 20 км береговой линии. Решение о продолжении наземных поисков также примут утром 11 ноября.

9 ноября в Охотском море недалеко от поселка Озерновский на юге Камчатки затонуло частное судно «Анатолий Крашенинников». 10 моряков удалось спасти, три члена экипажа пропали без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теплоход с металлоломом затонул в Черном море
Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 209

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017