Взрыв произошел на военной базе в Турции

Как минимум 25 человек пострадали в результате взрыва на военной базе в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны, сообщили в министерстве национальной обороны республики.

По информации ведомства, на базе сдетонировали боеприпасы тяжелого вооружения.

«Продолжаются поиски семи военных. Было начато расследование в связи со случившимся», — приводит ТАСС заявление турецкого министерства.

Другие подробности случившегося не разглашаются. Как передает агентство Anadolu, суд наложил запрет на освещение деталей взрыва в турецких СМИ.

Днем 9 ноября произошел взрыв в Самарской области. Во время проведения разгрузочных работ на Приволжском государственном испытательном полигоне боеприпасов близ города Чапаевск сдетонировал снаряд. Пострадали четыре человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.