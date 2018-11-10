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Взрыв произошел на военной базе в Турции

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Как минимум 25 человек пострадали в результате взрыва на военной базе в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны, сообщили в министерстве национальной обороны республики.

По информации ведомства, на базе сдетонировали боеприпасы тяжелого вооружения.

«Продолжаются поиски семи военных. Было начато расследование в связи со случившимся», — приводит ТАСС заявление турецкого министерства.

Другие подробности случившегося не разглашаются. Как передает агентство Anadolu, суд наложил запрет на освещение деталей взрыва в турецких СМИ.

Днем 9 ноября произошел взрыв в Самарской области. Во время проведения разгрузочных работ на Приволжском государственном испытательном полигоне боеприпасов близ города Чапаевск сдетонировал снаряд. Пострадали четыре человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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