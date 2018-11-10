Вспышка на Солнце привела в действие мины США во Вьетнамской войне

Рассекреченные документы ВМС США пролили свет на один из загадочных эпизодов войны во Вьетнаме, когда 4 августа 1972 года в районе Хон Ла в порту за 30 секунд взорвались около 20–25 морских мин. Причиной стала вспышка на Солнце.

Свидетелем события стал экипаж американского военного самолета, который пролетал над районом взрыва. Мины были сброшены за три месяца до инцидента в рамках операции США «Карманные деньги» по минированию портов Северного Вьетнама. При этом взрывные устройства были взведены на самоподрыв, до которого оставалось еще около 30 дней, пишет «Газета.ру».

В результате запроса о возможном влиянии Солнца на детонацию мин адмирала Бернарда Клэри, который занимал должность командующего Тихоокеанским флотом США, стало известно, что в начале августа 1971 года наблюдалась рекордная активность и было зафиксировано несколько мощных вспышек.

Пик активности, по данным ученых лаборатории по изучению космической обстановки Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), пришелся на 6:21 по всемирному времени 4 августа.

На Солнце произошла вспышка класса X, которая вызвала коронарный выброс массы. Она достигла Земли через 14 часов, вызвала магнитную бурю и стала причиной подрыва мин во вьетнамском порту.

12 августа NASA произвела пуск ракеты Delta IV Heavy с аппаратом Parker Solar Probe для изучения Солнца. Parker Solar Probe будет регистрировать направление движения тепла и энергии через солнечную корону. Кроме того, аппарат возьмет образцы атмосферы звезды и измерит параметры частиц солнечного ветра. Благодаря жаропрочной обшивке аппарат может работать до 2025 года.