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Вспышка на Солнце привела в действие мины США во Вьетнамской войне

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Фото: Global Look Press/NASA
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Рассекреченные документы ВМС США пролили свет на один из загадочных эпизодов войны во Вьетнаме, когда 4 августа 1972 года в районе Хон Ла в порту за 30 секунд взорвались около 20–25 морских мин. Причиной стала вспышка на Солнце.

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Свидетелем события стал экипаж американского военного самолета, который пролетал над районом взрыва. Мины были сброшены за три месяца до инцидента в рамках операции США «Карманные деньги» по минированию портов Северного Вьетнама. При этом взрывные устройства были взведены на самоподрыв, до которого оставалось еще около 30 дней, пишет «Газета.ру».

В результате запроса о возможном влиянии Солнца на детонацию мин адмирала Бернарда Клэри, который занимал должность командующего Тихоокеанским флотом США, стало известно, что в начале августа 1971 года наблюдалась рекордная активность и было зафиксировано несколько мощных вспышек.

Пик активности, по данным ученых лаборатории по изучению космической обстановки Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), пришелся на 6:21 по всемирному времени 4 августа.

На Солнце произошла вспышка класса X, которая вызвала коронарный выброс массы. Она достигла Земли через 14 часов, вызвала магнитную бурю и стала причиной подрыва мин во вьетнамском порту.

12 августа NASA произвела пуск ракеты Delta IV Heavy с аппаратом Parker Solar Probe для изучения Солнца. Parker Solar Probe будет регистрировать направление движения тепла и энергии через солнечную корону. Кроме того, аппарат возьмет образцы атмосферы звезды и измерит параметры частиц солнечного ветра. Благодаря жаропрочной обшивке аппарат может работать до 2025 года.

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