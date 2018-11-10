Игроки «Анжи» остались без денег на карманные расходы

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовых проблемах клуба после поражения в Туле от местного «Арсенала» (0:2).

Как собщает «Газета.ру», футболисты не получают даже минимальные гонорары. Задолженности перед игроками составляют несколько окладов. «У ребят даже билеты не куплены, даже на карманные расходы ничего не получили, что уж говорить про зарплаты», — сказал Адиев.

5 октября генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов сообщил, что «Анжи» находится на грани банкротства, не исключено, что команда снимется с чемпионата России. Он отметил, что долг клуба составляет примерно 300 млн рублей.

4 октября 23 футболиста «Анжи» написали письмо на имя гендиректора команды с требованием погасить задолженность по зарплате. Если их требования не будут выполнены, игроки перестанут выходить на поле. После этого команда провела еще пять матчей.

«Анжи» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков в 14 матчах. 24 ноября команда должна принять казанский «Рубин» в Махачкале.

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