В литовском сейме депутаты разозлились из-за роста импорта гречки и других злаков из «враждебной» России. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Депутат Казис Старкявичус заявил, что, несмотря на враждебные действия Москвы, правительство продолжает закупать в России не только удобрения, но и гречку с пшеницей. При этом, по его словам, Литва могли бы привозить эти культуры из Украины, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

Парламентарий считает, что недостающие злаки необходимо закупать у дружественных государств, и призвал минсельхоз предпринять соответствующие шаги.

За последние 10 месяцев Литва импортировала более 16,7 т пшеницы, из которых, по данным Таможенной службы республики, более 15 т было закуплено в России.

Власти Латвии довольно часто делают антироссийские заявления, используя миф о российской угрозе в своих интересах. Так, в апреле Литва, Латвия и Эстония на основании этого попросили у США и НАТО больше военной помощи и средств.

30 июля сообщалось, что депутат сейма Латвии заявил о необходимости развалить Россию на несколько частей ради «спокойствия и мира в Европе».