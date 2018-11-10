В Москве задержан сбивший ребенка водитель грузовика

Полиция задержала водителя грузовика, сбившего насмерть ребенка на северо-западе Москвы, заявили ТАСС в столичном ГИБДД.

Как уточнили в управлении, задержанный пройдет медицинское освидетельствование, которое выяснит, был ли он пьян в момент аварии.

Инцидент произошел на Дубравной улице в районе дома 35 в пятницу, 9 ноября. Водитель грузовика «КамАЗ» насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

По данным «Газеты.ру», погибший ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.