В Греции рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост рухнул в городе Кавала на севере Греции. В момент обрушения по нему проезжали автокран и легковая машина.

Как уточняет общественное телевидение ERT, рухнул участок моста длиной 25 м. В результате инцидента водители не пострадали.

По версии технических служб мост обрушился, так как его конструкция не рассчитана на проезд многотонного крана.

Στην Καβάλα Νοτοπούλου και πρόεδρος της Εγνατία Οδός ΑΕ για την κατάρρευση της γέφυραςhttps://t.co/L7Ki4o4fFR#kavalapost #kavala pic.twitter.com/NVmJMn3IYp — kavalapost (@kavalapostgr) 9. november 2018

Днем 5 ноября рухнул мост в районе поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате погибли два человека, еще семь получили травмы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. В момент обрушения на мосту находились кран и грузовик.