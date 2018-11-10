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В Греции рухнул автомобильный мост

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Фото: twitter.com/kavalapostgr
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Автомобильный мост рухнул в городе Кавала на севере Греции. В момент обрушения по нему проезжали автокран и легковая машина.

Как уточняет общественное телевидение ERT, рухнул участок моста длиной 25 м. В результате инцидента водители не пострадали. 

По версии технических служб мост обрушился, так как его конструкция не рассчитана на проезд многотонного крана. 

Днем 5 ноября рухнул мост в районе поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате погибли два человека, еще семь получили травмы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.  В момент обрушения на мосту находились кран и грузовик.

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