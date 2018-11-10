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Мишель Обама рассказала, почему не сможет простить Трампа

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Фото: Global Look Press/Wiese/face to face
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Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала, почему никогда не сможет простить нынешнего президента страны Дональда Трампа. Об этом она написала в своих мемуарах.

По ее словам, она всегда будет помнить то, как Трамп ставил под сомнение американское гражданство ее супруга, которое тот получил не по праву рождения, и считал, что Барак Обама не может быть президентом. Мишель заявила, что все сторонники данной идеи поставили под угрозу безопасность ее семьи, пишет RT со ссылкой на Politico.

Женщина отметила, что кто-то с неустойчивой психикой мог бы взять оружие и приехать в Вашингтон, а также спросила, что было бы, если бы этот человек стал искать ее детей. Намеки Трампа Мишель Обама назвала громкими и безрассудными.

9 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не простит своему предшественнику Бараку Обаме истощение американской армии.

8 ноября Трамп в ходе пресс-конференции по итогам выборов обвинил своего предшественника в том, что именно он якобы допустил воссоединение Крыма с Россией.

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