Адвокат Кокорина ответила на слухи о продлении срока следствия по делу

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала слухи о продлении срока следствия по делу футболистов.

На своей странице в Instagram правозащитница написала, что удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, и отметила, что продление срока следствия в общей сложности на четыре месяца с учетом группы из 18 следователей, которые работают по делу, противоречит разумному, пишет «Газета.ру».

8 ноября стало известно, что администрация московского СИЗО «Бутырка» более чем в два раза сократила арестованным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву время, которое они могут проводить в спортзале.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Двух футболистов и младшего брата Кокорина 11 октября арестовали до 8 декабря и поместили в СИЗО. На следующий день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.