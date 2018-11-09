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Путин и Порошенко не планируют встречаться в Париже

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко не планируют переговоров на форуме в Париже. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило интернет-издание «Украинская правда».

Отмечается, что оба лидера могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако двусторонняя встреча на полях не планируется, пишет «РИА Новости».

11 ноября в Париже пройдет Форум мира, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны. 7 ноября президент США Дональд Трамп подтвердил, что на мероприятии пройдет его краткая встреча с российским лидером.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, решение не проводить продолжительную встречу Путина и Трампа  было принято обеими сторонами по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что эти переговоры отвлекут внимание от мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны.

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