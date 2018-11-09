Швейцарский суд запретил Nord Stream совершать выплаты «Газпрому»

Суд в Швейцарии по требованию «Нафтогаза» запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты «Газпрому».

Как говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций российской компании, на Nord Stream и Nord Stream 2 AG наложены «временные обеспечительные меры». Все выплаты, таким образом, направляются швейцарским приставам, передает RT.

6 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings усомнилось в том, что украинский «Нафтогаз» сможет получить с российского «Газпрома» деньги в рамках решения Стокгольмского арбитража.

25 октября «Газпром» инициировал арбитражное разбирательство по поводу штрафа на сумму более $6 млрд, назначенного в январе антимонопольным комитетом Украины. В компании заявили, что этот штраф, а также последующие меры по его взысканию нарушают соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Стокгольмский арбитраж в феврале обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». 20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы, предусматривающие расторжение контрактов на поставку и транзит топлива с украинским «Нафтогазом», так как переговоры между компаниями оказались безрезультатными.