Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и обсудил подготовку к встрече в астанинском формате по Сирии, которая запланирована на конец ноября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что министры пришли к соглашению продолжить усилия для достижения прочного урегулирования в республике.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по взаимодействию России и Турции по разным направлениям и обсудили двустороннее сотрудничество.

30 октября сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, которая начнется в ближайшее время. Анкара считает, что силы самообороны сирийских курдов, контролирующие при поддержке США территории Сирии к востоку от реки Евфрат, это террористическая организация, которая связанна с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.