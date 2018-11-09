Прямой эфир

Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и обсудил подготовку к встрече в астанинском формате по Сирии, которая запланирована на конец ноября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что министры пришли к соглашению продолжить усилия для достижения прочного урегулирования в республике.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по взаимодействию России и Турции по разным направлениям и обсудили двустороннее сотрудничество.

30 октября сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, которая начнется в ближайшее время. Анкара считает, что силы самообороны сирийских курдов, контролирующие при поддержке США территории Сирии к востоку от реки Евфрат, это террористическая организация, которая связанна с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийская армия зачистит окрестности Алеппо от боевиков
Турецкие военные атаковали курдов на севере Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017