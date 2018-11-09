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В ООН прокомментировали запрет на убежище нелегалам в США

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Migrants United States
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) раскритиковали директиву США об отказе предоставлять убежище беженцам. Одновременно во всемирной организации выразили надежду, что Вашингтон откажется от жестких мер и будет предоставлять убежище в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и ее Протоколом 1967 года.

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«УВКБ ожидает, что все страны, включая Соединенные Штаты Америки, сделают всё возможное, чтобы любой нуждающийся в убежище и гуманитарной помощи человек незамедлительно и без ограничений мог получить и то и другое в соответствии с Протоколом 1967 года, к которому присоединились США», — приводят текст заявление «РИА Новости».

8 ноября стало известно о планах президента США Дональда Трампа подписать директиву по модернизации системы предоставления убежища в стране. На данный момент любой иностранец, находящийся на территории страны, может подать прошение об убежище в течение года после приезда. Теперь власти США намерены требовать, чтобы просители подавали заявление в пункте пропуска через границу.

На минувшей неделе американский лидер сообщил об увеличении военного присутствия на американо-мексиканской границе. Глава государства намерен нарастить контингент для сдерживания мигрантов до 15 тыс. человек. Двумя днями ранее власти Соединенных Штатов направили в помощь пограничникам и национальной гвардии 5,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что несколько караванов мигрантов из стран Латинской Америки направляются или уже находятся на территории Мексики с целью последующего перехода границы с США. При этом еще в конце октября президент Дональд Трамп призвал потенциальных нелегалов вернуться домой.

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