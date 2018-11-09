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Вахту Памяти – 2018 торжественно закрыли в Тверской области

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В ходе Вахты Памяти – 2018 в Тверской области подняты останки 990 красноармейцев, 11 именных вещей и одна награда. Установлены имена 57 защитников Отечества, найдены родственники 29 бойцов.

Торжественная церемония закрытия Вахты Памяти прошла 9 ноября в поселке Эммаус.  В поисковых экспедициях приняли участие 53 отряда. В 2018 году преданы земле останки 2498 советских воинов, передают Тверские ведомости.

Деятельность по увековечению памяти погибших бойцов вышла на новый уровень благодаря международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт». В сентябре поисковики обнаружили останки 241 солдата и офицера, 29 памятных медальонов, выяснили 12 имен. Базовый поисковый лагерь был разбит у деревни Кокошкино Тверской области. Торжественное захоронение всех останков планируется провести 22 июня 2019 года на мемориальном кладбище советских воинов.

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