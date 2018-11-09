Утверждена тема юбилейного ЯМЭФ

Первое заседание программного комитета юбилейного V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) утвердило тему, предварительную концепцию и архитектуру готовящегося мероприятия. Об этом 9 ноября информирует пресс-служба форума.

Юбилейный форум пройдет под главной темой «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность» 17–20 апреля 2019 года на площадке отеля Mriya Resort.

«Минфин США «наказал» площадку за то, что там проходит ЯМЭФ, обозначив его «главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму». Мы благодарны Вашингтону за такую высокую оценку и дополнительную рекламу. Наш ответ на их ограничения — 3 тыс. участников форума из 100 стран, которые приедут на пятый Ялтинский форум», — заявил сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров.

Он отметил, что на ЯМЭФ-2019 большинство дискуссий будет посвящено международной повестке. В рамках форума состоится более 60 деловых мероприятий, на которых будут представлены проекты, связанные с порядка 30 отраслями экономики.

В программу форума также войдет гранд-секция «Россия – Африка. Эволюция решений», открытый диалог со странами ЕС и Латинской Америки. Большое внимание на форуме будет уделено российской экономике: участники обсудят дедолларизацию, формирование делового климата, а также итоги «пятилетки санкций».