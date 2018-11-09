Глава Самары посетила учреждения для людей с ограниченными возможностями

Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание, в рамках которого посетила социальные учреждения, оказывающие помощь и поддержку людям с ограниченными возможностями.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, первой остановкой выездного совещания стал Центр инклюзивного творчества, который недавно обрел собственное помещение. Также Лапушкина посетила колл-центр социального такси, в котором работают люди с инвалидностью. Сотрудники рассказали, что в день обрабатывается более 200 заявок. Особенно востребовано такси для людей с болезнью почек — для процедуры гемодиализа им необходимо посещать медицинские учреждения три раза в неделю, пишет НИА «Самара».

Также пунктом совещания стала одна из старейших организаций в городе для инвалидов-колясочников «Десница». Сотрудники проводят уроки добра со школьниками, оказывают юридическую помощь, помогают в поиске работы и занимаются другой важной деятельностью.

Как рассказал руководитель ассоциации, в «Деснице» действует мастерская по ремонту инвалидных колясок, но пока мастер в ней всего один и у него множество заказов. Мэр, в свою очередь, предложила расширить штат и оказать содействие.

По итогам совещания Лапушкина отметила, что, несмотря на проделанную работу, городу предстоит еще многое сделать по созданию безбарьерной среды. Она отметила, что многие вопросы будут вынесены на ближайшем совещании в правительстве Самарской области по вопросам социальной сферы.