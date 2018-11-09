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Лжепредпринимательница обманула клиентов на 24 млн рублей

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В Дзержинске будут судить женщину, которая за несколько лет обманула людей на общую сумму более 24 млн рублей. С лета 2013-го по осень 2017 года лжепредприниматель уверяла клиентов, что закупает и продает импортную детскую одежду, в том числе из Италии.

Не планируя выполнять свои обязательства, дама предлагала передать ей под расписку деньги с дальнейшей выплатой основного долга и процентов. Кроме того, потерпевшие оформляли на себя потребительские кредиты и денежные займы.

Лишь незначительную часть денег обвиняемая возвращала клиентам, отмечает ИА «НьюсНН». Установлено 24 эпизода преступлений, предусмотренных пунктами статьи о мошенничестве.

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