Тульская область может стать побратимом вьетнамской провинции Хатинь

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама господином Нго Дык Манем. В прошлом году внешнеторговый оборот между территориями превысил $1 млн. По сравнению с 2016-м рост составил 50%.

«У нас есть все возможности и различные площадки, позволяющие наращивать дальнейшее взаимодействие. Ежегодно мы привлекаем в экономику Тульской области порядка 100 млрд рублей», — цитируют Дюмина «Тульские известия».

Нго Дык Мань предложил проводить перекрестные деловые бизнес-миссии и организовать побратимские связи региона с вьетнамской провинцией Хатинь. Алексей Дюмин поддержал идею побратимства, поручив правительству Тульской области заняться этим вопросом.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 5 октября рассказал о том, что Россия начала поставки готовой мясной продукции во Вьетнам. Отправленная с предприятия «Краснобор» Тульской области индейка сопровождалась ветеринарным сертификатом.