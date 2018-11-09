Прямой эфир

Тульская область может стать побратимом вьетнамской провинции Хатинь

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама господином Нго Дык Манем. В прошлом году внешнеторговый оборот между территориями превысил $1 млн. По сравнению с 2016-м рост составил 50%.

«У нас есть все возможности и различные площадки, позволяющие наращивать дальнейшее взаимодействие. Ежегодно мы привлекаем в экономику Тульской области порядка 100 млрд рублей», — цитируют Дюмина «Тульские известия».

Нго Дык Мань предложил проводить перекрестные деловые бизнес-миссии и организовать побратимские связи региона с вьетнамской провинцией Хатинь. Алексей Дюмин поддержал идею побратимства, поручив правительству Тульской области заняться этим вопросом.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 5 октября рассказал о том, что Россия начала поставки готовой мясной продукции во Вьетнам. Отправленная с предприятия «Краснобор» Тульской области индейка сопровождалась ветеринарным сертификатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алаверды: Россия думает об упрощении визового режима для тайваньцев
РФ изучает такую возможность в связи с тем, что Тайбэй ввел безвиз для граждан нашей страны
Триумф на пять миллиардов: о чем договорились лидеры Индии и России
Стратегический характер отношений двух стран вышел на новый уровень

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017