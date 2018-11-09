Школа театрального блогера открывается в Пскове

При Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина в ноябре-декабре будет работать школа театрального блогера. Это совместный проект псковского театра, Союза театральных деятелей Российской Федерации и ассоциации театральных критиков.

Занятия будут посвящены анализу спектакля, его методам и приемам. Ученики школы получат шанс овладеть искусством компетентного отзыва об увиденном в театре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, преподавать будет театральный критик из Москвы, театровед, редактор журнала «Театр», постоянный автор газеты «Коммерсантъ» Алла Шендерова.

Обучение и посещение спектаклей в рамках программы бесплатное, отбор учеников будет вестись на конкурсной основе.