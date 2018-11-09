Убийца москвички в лифте оказался бывшим полицейским

Мужчина, подозреваемый в убийстве москвички в лифте высотки на юго-западе столице, ранее работал сотрудником полиции.

Как стало известно 9 ноября, уроженец Азербайджана уволился из органов республики месяц назад и приехал в Москву в начале недели. К настоящему времени он успел совершить шесть нападений, в результате которых присвоил себе около 85 тыс. рублей.

Преступник был задержан во время очередного разбоя на улице Шолохова. Он вновь напал на женщину, которая заходила в лифт, указывает телеканал РЕН ТВ.

Тело женщины 1966 года рождения обнаружили 6 ноября жители дома по улице Знаменские Садки. Ее убили в лифте — нанесли 10 ножевых ранений. Перед смертью жертва успела нажать кнопку вызова диспетчера, которая минуту слушала, как убивают москвичку, но так и не вызвала полицию. Добычей преступника стала пара тысяч рублей.

Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».