Прямой эфир

Убийца москвички в лифте оказался бывшим полицейским

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, подозреваемый в убийстве москвички в лифте высотки на юго-западе столице, ранее работал сотрудником полиции. 

Как стало известно 9 ноября, уроженец Азербайджана уволился из органов республики месяц назад и приехал в Москву в начале недели. К настоящему времени он успел совершить шесть нападений, в результате которых присвоил себе около 85 тыс. рублей.

Преступник был задержан во время очередного разбоя на улице Шолохова. Он вновь напал на женщину, которая заходила в лифт, указывает телеканал РЕН ТВ

Тело женщины 1966 года рождения обнаружили 6 ноября жители дома по улице Знаменские Садки. Ее убили в лифте — нанесли 10 ножевых ранений. Перед смертью жертва успела нажать кнопку вызова диспетчера, которая минуту слушала, как убивают москвичку, но так и не вызвала полицию. Добычей преступника стала пара тысяч рублей.

Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Изнасилованная дознаватель из Уфы отказалась проходить проверку на полиграфе
Появилось эротическое видео с обвинившей Шамсуарова в изнасиловании девушкой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017