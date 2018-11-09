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Трамп оценил отношения с Путиным как хорошие

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Фото: ТАСС/Zuma/Lehtikuva/Jussi Nukari
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Президент США заявил, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Слова американского лидера приводят Bloomberg.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что 11 ноября в Париже состоится его краткая встреча с президентом России в рамках общего ланча, а полноформатное общение двух лидеров пройдет на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в конце ноября.

8 ноября стало известно о новых санкциях, которые США применили в отношении Москвы. В МИД России назвали их недейственными, добавив, что не собираются тратить время на их изучение.

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