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В России появилась образовательная платформа для предпринимателей

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Фото: предоставлено фотослужбой Банка «Открытие»
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Банк «Открытие» запустил в России образовательную платформу для предпринимателей. Площадка, получившая название Open Academy, создана для развития цифровых навыков бизнесменов и эффективного развития их дела. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 9 ноября.

Одна из главных особенностей платформы заключается в том, что в роли преподавателей также выступают предприниматели. Кроме того, организаторы решили отказаться от лекций, теоретических курсов и вебинаров в пользу обмена опытом и обсуждения реальных практик. Обучение будет проводиться в различных форматах, среди которых видео- и аудиоподкасты, саммари бизнес-книг, короткие онлайн-курсы по темам цифрового лидерства, управления трендами и развития команды.

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Фото: предоставлено фотослужбой Банка «Открытие»

«По данным исследований, в России большинство предпринимателей активно пользуются интернетом в качестве поисковика и не используют цифровые каналы для развития бизнеса в полной мере. Банк «Открытие» предоставляет возможность учиться в формате «предприниматель-предпринимателю» у лучших компаний с реализованным опытом цифровой трансформации и масштабирования бизнеса», — заявила член правления финансовой организации Надия Черкасова.

Контент для Open Academy готовят эксперты в области цифровых технологий и успешные представители бизнеса. В их числе создатель сети «Бэби клуб» Юрий Белонощенко, основатель сети детских кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, стратегический партнер «Додо Пицца» в Китае Дмитрий Прохорович.

Обучение в Open Academy бесплатное. Для того чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте academyopen.ru.

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