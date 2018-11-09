Две тонны семян подсолнечника сгорели на пожаре в Ульяновской области

В городе Димитровград Ульяновской области произошел пожар — загорелась стационарная зерносушилка. Огонь уничтожил 2 т семян подсолнечника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ульяновской области, пожар произошел в четверг днем, 8 ноября, на улице Куйбышева. Загорелась стационарная зерносушилка. В результате сгорели части вентилятора, а также 2 т семян подсолнечника. Об этом пишет 1ul.ru.

В ликвидации возгорания принимали участие 23 человека личного состава и шесть единиц техники.

Причиной произошедшего называют нарушение правил пожарной безопасности при использовании зерносушилки.

8 ноября на предприятии под Иркутском произошел крупный пожар. Огонь распространился по мебельному цеху, площадь возгорания составила 8,6 тыс. кв. м.