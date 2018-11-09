Прямой эфир

День хоккея могут учредить в Московской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подмосковье в скором времени могут учредить новый праздник — День хоккея. Инициатива принадлежит главе комитета по делам молодежи и спорта в областном парламенте Олегу Жолобову.

По словам депутата, которые приводит АГН «Москва», введение этого праздника позволит определенным мероприятиям получить дополнительное финансирование как в рамках этой даты, так и вне ее. Речь идет о всевозможных турнирах, спортивных школах и командах.

Жолобов выразил уверенность, что появление Дня хоккея хорошо скажется на развитии хоккея в регионе, отмечает «Подмосковье сегодня». Пока не сообщается, к какой именно дате приурочат этот праздник.

Ранее сообщалось о том, что в московском метро запустили поезд, посвященный XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Состав следует по Кольцевой линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в Кубке Карьяла
Никита Михайлов: «Хоккей занимает всю мою жизнь»
Лучший новичок КХЛ сентября — о своем выступлении за «Сибирь» и любви к большим площадкам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017