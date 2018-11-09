День хоккея могут учредить в Московской области

В Подмосковье в скором времени могут учредить новый праздник — День хоккея. Инициатива принадлежит главе комитета по делам молодежи и спорта в областном парламенте Олегу Жолобову.

По словам депутата, которые приводит АГН «Москва», введение этого праздника позволит определенным мероприятиям получить дополнительное финансирование как в рамках этой даты, так и вне ее. Речь идет о всевозможных турнирах, спортивных школах и командах.

Жолобов выразил уверенность, что появление Дня хоккея хорошо скажется на развитии хоккея в регионе, отмечает «Подмосковье сегодня». Пока не сообщается, к какой именно дате приурочат этот праздник.

Ранее сообщалось о том, что в московском метро запустили поезд, посвященный XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Состав следует по Кольцевой линии.