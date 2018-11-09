В Греции за год поймали более 5 тыс. пассажиров с фальшивыми документами

В аэропортах Греции в 2018 году задержали около 5,6 тыс. человек за попытку вылететь из страны по фальшивым документам. Об этом сообщает министерство защиты граждан страны.

Больше всего нарушителей — около 1,5 тыс. — поймали в аэропорте Ираклион на острове Крит. На втором месте по числу пассажиров с фальшивыми документами оказался аэропорт Тира (остров Санторини). За ним следует аэропорт Македония в городе Салоники.

Аэропорт Афин хотя и лидирует по пассажиропотоку (в прошлом году через него прошло около 22 млн пассажиров), по числу задержанных он оказался на четвертом месте — 402 нарушителя.

Как передает «РИА Новости», в отношении этих пассажиров возбудили уголовные дела. Отмечается, что процессы проходили по упрощенной процедуре, потому что нарушители были пойманы с поличным.

8 ноября стало известно, что на Дальнем Востоке стали выявлять фальшивые банкноты номиналом 2 тыс. рублей. Всего за девять месяцев 2018 года в регионе нашли 385 поддельных денежных знаков, большинство из которых приходится на купюры крупного номинала.