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Разбитый автовокзал в Амурске обещают отремонтировать к лету 2019 года

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Автовокзал в Амурске отремонтируют к лету 2019 года. Он попал в социальную программу предприятия «Амурский гидрометаллургический комбинат».

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» представители предприятия, на этой территории всегда много людей. Однако состояние автовокзала оставляет желать лучшего. Во время ремонта будет создана не только красивая и комфортная зона, объект сделают еще и безопасным.

Стоимость работ по благоустройству составит более 10 млн рублей. Компания планирует обновить и оборудовать автостанцию с зоной ожидания, установить светофоры и информационные стенды. Светофоры будут работать от солнечных батарей. На пешеходном переходе появится тактильная плитка для слабовидящих, а для проезда инвалидов-колясочников сделают понижения.

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