Участники консультаций по Афганистану продолжат встречи в московском формате

Участники встречи по Афганистану договорились продолжать консультации в московском формате. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Второе заседание по Афганистану прошло в Москве в пятницу, 9 ноября. В дискуссии принимали участие заместители глав внешнеполитических ведомств и спецпредставители России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США. Кроме того, к консультациям впервые присоединилась делегация Политического офиса движения талибов в Дохе (деятельность группировки «Талибан» запрещена в России).

«Участники заседания отметили востребованность московского формата и договорились о продолжении консультаций в рамках данного механизма», — указано в сообщении на сайте министерства.

В ходе переговоров участники обсудили необходимость скорейшего запуска прямого межафганского диалога о мире в целях стабилизации ситуации в Исламской Республике. Стороны подтвердили приверженность руководимому афганцами процессу национального примирения. При этом представители РФ отметили безальтернативность политико-дипломатического пути в урегулировании кризиса в Афганистане, а также важность скоординированной работы соседних государств и региональных партнеров страны.

Кроме того, в ходе встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва делает все возможное для оказания помощи в урегулировании ситуации в Афганистане.