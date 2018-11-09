В Самарской области во время утилизации на полигоне прогремел взрыв

В Самарской области во время утилизации отслуживших боеприпасов на полигоне произошел взрыв, сообщает 9 ноября «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации источника «Интерфакса», три человека получили легкие осколочные ранения, еще один — более серьезную травму. Пожара после взрыва не последовало.

Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших на данный момент уточняются.

6 июня сообщалось, что на полигоне в Ленинградской области произошел взрыв неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, и двое военнослужащих получили ранения ног. Пострадавшие были госпитализированы, им оказали всю необходимую помощь.