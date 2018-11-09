Прямой эфир

В Самарской области во время утилизации на полигоне прогремел взрыв

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области во время утилизации отслуживших боеприпасов на полигоне произошел взрыв, сообщает 9 ноября «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации источника «Интерфакса», три человека получили легкие осколочные ранения, еще один — более серьезную травму. Пожара после взрыва не последовало.

Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших на данный момент уточняются.

6 июня сообщалось, что на полигоне в Ленинградской области произошел взрыв неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, и двое военнослужащих получили ранения ног. Пострадавшие были госпитализированы, им оказали всю необходимую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей села в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем полигоне
Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в Германии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017