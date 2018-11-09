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Джоковича признали теннисистом года

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала сербского спортсмена Новака Джоковича теннисистом года. Ему же присуждена награда «Возвращение года».

 

 

В июне 2018 года Джокович, перенесший операцию на локте, вернулся в рейтинг на 22-ю позицию. К концу сезона он возглавил его, сообщает пресс-служба ассоциации. Его наставник Мариан Вайда, который помог достичь такого результата, признан тренером года.

В этом сезоне 31-летний Джокович победил в 49 поединках из 60, сообщает «Газета.ру».

31 октября Джокович помог болельщику, которому стало плохо во время его игры с португальцем Жоао Соузу. Соревнование остановили, спортсмен подошел к пострадавшему, поинтересовался самочувствием и отдал ему свое полотенце. После этого матч продолжился, Джокович его выиграл.

Сербский теннисист получил статус профессионала в 2003 году. Он — первый в истории игрок, победивший во всех девяти турнирах серии «Мастерс», по состоянию на сентябрь 2018 года — рекордсмен по сумме полученных призовых. Пять раз становился первой ракеткой мира.

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