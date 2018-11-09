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Аллею в честь 25-летия избирательной системы высадили в Туле

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Акция по посадке аллеи в честь 25-летия избирательной системы прошла на Пролетарской набережной в Туле в четверг, 8 ноября. В ней приняли участие сотрудники аппарата и члены областной избирательной комиссии региона.

Как рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, в 2018 году исполняется 25 лет избирательной системе Тульской области. За годы существования было проведено свыше 700 избирательных кампаний. Об этом пишет ИА «Тульские новости».

Веселов отметил, что в рамках юбилейных мероприятий было решено внести вклад в благоустройство. Теперь на Пролетарской набережной высажено 60 молодых кленов, которые будут радовать жителей многие годы.

Также в посадке молодых деревьев принял участие глава Тулы Евгений Авилов. Он рассказал, что в городе идут масштабные работы по благоустройству и озеленению, поэтому городские власти с удовольствием поддержали инициативу избирательной комиссии.

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