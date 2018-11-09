Более 13 тыс. луковиц тюльпанов высадили в Великом Новгороде

В Великов Новгороде завершили осеннюю посадку цветов. Было высажено 13,3 тыс. луковиц тюльпанов на Вокзальной площади и транспортной развязке на улице Прусской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

По словам начальника отдела благоустройства городского комитета по управлению ЖКХ Натальи Бедняженко, подрядчик получит денежные средства за работу только после того, как обеспечит всхожесть луковиц. Ожидается, что весной на цветниках появятся более 13 тыс. тюльпанов.

В скором времени этот же подрядчик должен будет подготовить основание для установки новогодней елки, пишет Новгород.ру.

В следующем году на оформление и содержание газонов и клумб будет выделено 9 млн рублей. Со 2 ноября 2018 года по 15 ноября 2019 года специалисты организации должны будут ухаживать за многолетними растениями, розами и рассадой, а также высадить цветы.