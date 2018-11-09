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СМИ рассказали о неготовности Белого дома к расследованиям демократов

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Фото: Depositphotos
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Американская администрация не готова к волне расследований демократов, которые до промежуточных выборов, прошедших в стране 6 ноября, заявляли о намерении выяснить обстоятельства «многих вопросов». Речь шла в том числе о конфликте интересов, который может быть связан с бизнесом главы Белого дома Дональда Трампа.

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Как пишет в пятницу, 9 ноября, Bloomberg, в президентской администрации до сих пор нет главного юриста. Дон Макган ушел в отставку три недели назад, однако его преемник Пэт Чиполлоне не приступил к работе, так как не закончил дела со своей юридической фирмой. 

По информации агентства, Чиполлоне никогда не рассматривал политические расследования и будет руководить юридическим офисом, из которого увольняются многие сотрудники.

На этом фоне демократы, 6 ноября вернувшие себе контроль над палатой представителей, готовятся к действиям. Они могут расширить расследование по «российскому вмешательству», изучить налоговые декларации президента и выяснить, было ли законным решение Трампа отправить тысячи военных на границу с Мексикой.

Журналисты утверждают, что до января 2019 года демократы, скорее всего, не смогут сформировать все запросы, однако до этого времени новый юрисконсульт Белого дома должен успеть набрать до 20 сотрудников и передать им дела.

Трамп продемонстрировал отношение к потенциальным расследованиям в среду, 7 ноября. Он заявил тогда о «готовности к бою», если демократы «нацелились на Белый дом».

Ранее 7 ноября стало известно об увольнении генпрокурора США — республиканца Джеффа Сешнса. Сейчас администрация президента США рассматривает несколько кандидатур на должность, в числе претендентов — министр труда Александр Акоста, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья апелляционного суда Эдит Джонс.

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