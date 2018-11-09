Пореченков назвал неправильным возможное лишение Ефремова звания
Актер Михаил Пореченков, комментируя возможное лишение своего коллеги Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист РФ», назвал подобное решение неправильным.
Он напомнил, что званиями награждают за работу и творчество. Пореченков добавил, что знает актера давно и с хорошей стороны. В творчестве Ефремов достиг больших высот, он — прекрасный артист. «Тут одно с другим не вяжется», — заключил Пореченков.
Предложили лишить звания
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал высказывания Ефремова «непатриотичными» и призвал лишить его звания «Заслуженный артист Российской Федерации».
Поводом стали слова актера в интервью украинскому радио «Новое время». По его мнению, после развала СССР в России закончился «коммунистический морок», но у страны остались «фантомные боли».
Что думает Ефремов
Самому актеру все равно, лишат его звания или нет. На вопросы журналистов он ответил: «Мне по барабану», передает «Говорит Москва».
Минувшим летом актер высказал мнение, что для примирения с Киевом, нужно отдать ему Крымский мост и предложил организовать бесплатные поставки газа на Украину на протяжении 10–15 лет.