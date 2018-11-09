Прямой эфир

Пореченков назвал неправильным возможное лишение Ефремова звания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Михаил Пореченков, комментируя возможное лишение своего коллеги Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист РФ», назвал подобное решение неправильным.

Он напомнил, что званиями награждают за работу и творчество. Пореченков добавил, что знает актера давно и с хорошей стороны. В творчестве Ефремов достиг больших высот, он — прекрасный артист. «Тут одно с другим не вяжется», — заключил Пореченков.

Предложили лишить звания

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал высказывания Ефремова «непатриотичными» и призвал лишить его звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Поводом стали слова актера в интервью украинскому радио «Новое время». По его мнению, после развала СССР в России закончился «коммунистический морок», но у страны остались «фантомные боли».

Что думает Ефремов

Самому актеру все равно, лишат его звания или нет. На вопросы журналистов он ответил: «Мне по барабану», передает «Говорит Москва».

Минувшим летом актер высказал мнение, что для примирения с Киевом, нужно отдать ему Крымский мост и предложил организовать бесплатные поставки газа на Украину на протяжении 10–15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Милонов обвинил Ефремова в служении злу
В Госдуме выступили против лишения Ефремова звания заслуженного артиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017