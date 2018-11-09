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Памятник дореволюционном городовому установили в Уфе

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В Уфе в сквере возле Министерства внутренних дел по Башкортостану установили новый арт-объект. Бронзовая скульптура представляет собой изображение дореволюционного стража порядка.

Автором является заслуженный художник РБ Ханиф Хабибрахманов. В памятнике воплощен собирательный образ правоохранителей. Хабибрахманов изучил архивные фотографии прошлых лет и исторические артефакты, отмечает ИА «Башинформ».

Высота скульптуры составляет 2 м 70 см, конструкция весит около 600 кг. Форма одежды городового соответствует уставу дореволюционной России. 

В Магнитогорске недавно открыли бронзовый памятник милиционеру. Арт-объект расположен в сквере Металлургов. А в Биробиджане появился памятник патрульному автомобилю. Раритетный Москвич-412 установили рядом со зданием УМВД России по Еврейской автономной области.

Три столетия назад Петр I учредил должность Санкт-Петербургского ‎генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии. Документ датируется 25 мая 1718 года (5 июня по новому стилю). По заключению историков, именно с этого момента ведет свой отсчет история российской полиции.

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