В Курганской области пенсионерку подозревают в истязании приемных детей

В Курганской области пенсионерку подозревают в истязании своих приемных детей, об этом 9 ноября сообщает Следственный комитет.

По версии следователей, пенсионерка морила девятерых детей голодом, не покупала им одежду, заставляла выполнять физически тяжелую работу, избивала их подручными средствами, а также запирала детей в дровянике, расположенном во дворе дома, и привязывала за ноги цепью к кровати.

Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения.

Ранее, 15 октября, в Красноярском крае сотрудников детского сада заподозрили в издевательствах. Уточняется, что родители увидели на детях следы от уколов. После чего те рассказали, что двое сотрудников «воспитывают» их при помощи канцелярских кнопок, которые втыкают им в руки, ноги, язык и ягодицы.