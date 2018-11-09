Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Брянской области

В Суземском районе Брянской области при пожаре в частном деревянном доме погиб 66-летний владелец здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о возгорании в селе Денисковичи поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области 8 ноября в 18:26. Прибывшие пожарные обнаружили, что деревянное здание горит по всей площади. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Пожар был ликвидирован в 19:00, сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело мужчины. Им оказался 66-летний владелец дома.

Причина возгорания устанавливается.