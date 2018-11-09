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Челябинская область потратит 320 млн рублей на программу «Чистая вода»

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил из регионального бюджета 320 млн рублей на реализацию программы «Чистая вода» в 2019 году. Работы пройдут в 13 городах и районах.

Проект «Чистая вода» действует с 2014 года и направлен на повышение качества и доступности водных ресурсов. За четыре года было выделено 736 млн рублей на мероприятия, которые прошли на 42 жизненно важных объектах региона. На работы в 2019 году по распоряжению губернатора будет выделено 320 млн рублей. Об этом сообщает 1obl.ru.

В частности, планируется построить очистные сооружения в Карабаше. Они будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.

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