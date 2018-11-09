Колпаков оставил пост главреда «Медузы»

Иван Колпаков оставил должность главного редактора интернет-издания «Медуза». Об этом он написал на своей странице в Facebook 9 ноября.

По словам Колпакова, он принял такое решение, так как не нашел «другого выхода», и «так будет лучше для «Медузы». Однако он планирует продолжать участвовать в работе интернет-издания.

На должность главного редактора Колпаков выдвинул Татьяну Ершову, ранее занимавшую пост управляющего редактора издания, сообщается на сайте «Медузы».

В конце октября Иван Колпаков временно сложил с себя обязанности в редакции после обвинений в неподобающем поведении — на бывшего главреда пожаловалась супруга одного из сотрудников редакции. По словам женщины, на вечеринке «Медузы» Колпаков в алкогольном опьянении приставал к ней со словами, заявляя, что ему «за это ничего не будет».

На время расследования инцидента обязанности Колпакова исполняла учредитель и гендиректор издания Галина Тимченко.

Иван Колпаков был главным редактором «Медузы» с 2016 года.