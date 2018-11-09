Глава Дагестана Васильев представил новый состав правительства

Глава Дагестана Владимир Васильев представил новый состав правительства республики. Почти все министры сохранили свои посты, передает ТАСС.

Каждый член кабинета министров будет нести персональную ответственность за результаты работы, подчеркнул Васильев.

Ранее премьер-министр Дагестана Артем Здунов предложил изменения в структуре нового кабмина. Объединены будут комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями и Министерство по национальной политике. Ликвидированы комитеты по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по ветеринарии и по виноградарству. Теперь их функции перешли Минсельхозу. Минфину передадут функции Службы государственного финансового контроля.

У премьер-министра будет семь заместителей, в том числе два первых. Владимир Васильев был избран новым главой республики Народным собранием Дагестана 9 сентября. Тогда он пообещал сформировать новое правительство, в том числе с привлечением победителей кадрового конкурса.

Врио главы Дагестана Васильев стал в октябре 2017 года после отставки Рамазана Абдулатипова. После этого в республике развернулась масштабная кампания по борьбе с коррупцией. По информации Васильева, к ответственности уже привлечены более 200 чиновников, напоминает НСН.

Глава Дагестана Владимир Васильев 1 ноября рассказал о вскрытых фактах коррупции в системе здравоохранения республики.