Прямой эфир

Глава Дагестана Васильев представил новый состав правительства

0
Фото: ТАСС/Метцель Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Дагестана Владимир Васильев представил новый состав правительства республики. Почти все министры сохранили свои посты, передает ТАСС.

Каждый член кабинета министров будет нести персональную ответственность за результаты работы, подчеркнул Васильев.

Ранее премьер-министр Дагестана Артем Здунов предложил изменения в структуре нового кабмина. Объединены будут комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями и Министерство по национальной политике. Ликвидированы комитеты по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по ветеринарии и по виноградарству. Теперь их функции перешли Минсельхозу. Минфину передадут функции Службы государственного финансового контроля.

У премьер-министра будет семь заместителей, в том числе два первых. Владимир Васильев был избран новым главой республики Народным собранием Дагестана 9 сентября. Тогда он пообещал сформировать новое правительство, в том числе с привлечением победителей кадрового конкурса.

Врио главы Дагестана Васильев стал в октябре 2017 года после отставки Рамазана Абдулатипова. После этого в республике развернулась масштабная кампания по борьбе с коррупцией. По информации Васильева, к ответственности уже привлечены более 200 чиновников, напоминает НСН.

Глава Дагестана Владимир Васильев 1 ноября рассказал о вскрытых фактах коррупции в системе здравоохранения республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главой Дагестана избран Владимир Васильев
Правительство Дагестана ушло в отставку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017