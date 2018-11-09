Прямой эфир

Американские ученые изобрели материал для затягивания повреждений и трещин

0
Фото: Massachusetts Institute of Technology
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали самогенерирующийся материал, который способен затягивать трещины.

Ученые создали способный восстанавливать зубную эмаль материал

Принцип его действия основан на фотосинтезе, за который у растений отвечают хлоропласты. Исследователи внедрили их в тонкую биологическую пленку из аминопропил-метакриламида, глюкозы, глюкооксидазы, которая под воздействием солнечного света и воздуха разрастается и затягивает поврежденную структуру. Со временем такой она твердеет, пишет журнал Advanced Materials.

В ближайшее время ученые планируют доработать некоторые недостатки своего изобретения. Так, пленка пока слишком медленно затягивает трещины и не обладает высокой прочностью. Для решения последней проблемы специалисты намерены добавить в состав углерод, который сделает его более устойчивым.

Эксперты отмечают, что если усовершенствованный материал попадет на рынок, то он совершит самую настоящую революцию. Изобретение позволит затягивать трещины на смартфонах и повреждения на автомобилях, что позволит их владельцам серьезно сэкономить.

В декабре прошлого года сообщалось, что коллектив ученых из Токийского университета создал стеклоподобный полимер, который способен сам сращивать образовавшиеся трещины и царапины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские химики нашли способ ускорить поиск «чудо-веществ»
Химики создали рассасывающиеся в организме костные импланты
Ученые разработали медицинские штифты, винты и пластины, растворяющиеся в организме пациента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017