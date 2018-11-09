Американские ученые изобрели материал для затягивания повреждений и трещин

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали самогенерирующийся материал, который способен затягивать трещины.

Принцип его действия основан на фотосинтезе, за который у растений отвечают хлоропласты. Исследователи внедрили их в тонкую биологическую пленку из аминопропил-метакриламида, глюкозы, глюкооксидазы, которая под воздействием солнечного света и воздуха разрастается и затягивает поврежденную структуру. Со временем такой она твердеет, пишет журнал Advanced Materials.

В ближайшее время ученые планируют доработать некоторые недостатки своего изобретения. Так, пленка пока слишком медленно затягивает трещины и не обладает высокой прочностью. Для решения последней проблемы специалисты намерены добавить в состав углерод, который сделает его более устойчивым.

Эксперты отмечают, что если усовершенствованный материал попадет на рынок, то он совершит самую настоящую революцию. Изобретение позволит затягивать трещины на смартфонах и повреждения на автомобилях, что позволит их владельцам серьезно сэкономить.

В декабре прошлого года сообщалось, что коллектив ученых из Токийского университета создал стеклоподобный полимер, который способен сам сращивать образовавшиеся трещины и царапины.